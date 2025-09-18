Un sogno per volare | Festival musicale in tre giorni dedicato a Domenico Modugno
SAN PIETRO VERNOTICO - Tutto pronto a San Pietro Vernotico per "Un Sogno per Volare”, il primo Festival musicale e canoro dedicato a Domenico Modugno, organizzato dalla Crew La Pesa, con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, del Comune di San Pietro Vernotico e dell’associazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
UN SOGNO PER VOLARE – 19, 20 e 21 settembre 2025 Piazza Domenico Modugno – San Pietro Vernotico Siamo felici di invitarvi alla prima edizione del Festival musicale e canoro “Un Sogno per Volare”, dedicato al nostro illustre concittadino Dome - facebook.com Vai su Facebook
