Un sogno per volare | Festival musicale in tre giorni dedicato a Domenico Modugno

SAN PIETRO VERNOTICO - Tutto pronto a San Pietro Vernotico per "Un Sogno per Volare”, il primo Festival musicale e canoro dedicato a Domenico Modugno, organizzato dalla Crew La Pesa, con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, del Comune di San Pietro Vernotico e dell’associazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it