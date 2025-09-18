Un progetto atteso da 20 anni si eliminano i tralicci | al via i lavori per l’interramento dell’elettrodotto

Hanno avuto inizio mercoledì (17 settembre) a Riccione i lavori propedeutici per l’interramento dell'elettrodotto. Le prime attività, svolte da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, si concentreranno sulla bonifica di eventuali ordigni bellici inesplosi, un'operazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

