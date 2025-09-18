Un premio sull’amicizia Gli studenti alle prese con ’Likes legami’ Successo a Con-Vivere

Quattro scuole coinvolte, decine di studenti in gara e una trentina di elaborati tra immagini, video e aforismi: sono i numeri della terza edizione del concorso per le scuole superiori della provincia, promosso da Fondazione Crc, Ufficio scolastico e Comune nell’ambito di Con-vivere. Quest’anno il concorso era intitolato ’Likes – I legami di amicizia oggi’, sulle relazioni giovanili, reali e virtuali, e il modo in cui l’amicizia diventa palestra di pluralità, virtù e valori condivisi. A partecipare sono stati studenti del liceo classico ’Repetti’, dello ’Zaccagna Galilei’, del liceo artistico ’Gentileschi’ e del linguistico ’Montessori’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

