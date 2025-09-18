La polizia indaga sulla posizione di Roberto, e lui sa di averli alle calcagna. Così decide di andare di nascosto da Gennaro, e proporgli un patto per depositare l’ascia di guerra. Anche Serena e Filippo però saranno coinvolti. Damiano invece ha ormai deciso di lasciare la polizia per passare alla vigilanza privata. Il problema sarà dirlo a Manuel, che sin da bambino ha mitizzato il padre proprio in riferimento alla sua figura di poliziotto irreprensibile, coraggioso, che non si arrende mai. E nutre in lui tutte le sue aspettative non solo di figlio, ma anche le speranze per la vittoria dei giusti e la salvezza del mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti