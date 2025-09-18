Un posto al sole | continuano le indagini sull' incidente di Gagliotti

Ilfoglio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia indaga sulla posizione di Roberto, e lui sa di averli alle calcagna. Così decide di andare di nascosto da Gennaro, e proporgli un patto per depositare l’ascia di guerra. Anche Serena e Filippo però saranno coinvolti. Damiano invece ha ormai deciso di lasciare la polizia per passare alla vigilanza privata. Il problema sarà dirlo a Manuel, che sin da bambino ha mitizzato il padre proprio in riferimento alla sua figura di poliziotto irreprensibile, coraggioso, che non si arrende mai. E nutre in lui tutte le sue aspettative non solo di figlio, ma anche le speranze per la vittoria dei giusti e la salvezza del mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

un posto al sole continuano le indagini sull incidente di gagliotti

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti

In questa notizia si parla di: posto - sole

Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.

Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025

Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina

Un posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti; Finire in galera è drammatico ma gli autori di Un posto al sole lo sminuiscono; Un Posto al Sole: anticipazioni lunedì 21 luglio! Michele continua le sue indagini.

posto sole continuano indaginiUn posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti - La polizia indaga su Roberto che decide di andare di nascosto da Gennaro e proporgli un patto per depositare l'ascia di guerra. Lo riporta ilfoglio.it

posto sole continuano indaginiUn posto al sole: Roberto Ferri dietro le sbarre - Gagliotti racconta alla polizia che Ferri è andato da lui in ospedale per aggredirlo, gli inquirenti credono a questa versione e lo arrestano. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Continuano Indagini