Un posto al sole | continuano le indagini sull' incidente di Gagliotti
La polizia indaga sulla posizione di Roberto, e lui sa di averli alle calcagna. Così decide di andare di nascosto da Gennaro, e proporgli un patto per depositare l’ascia di guerra. Anche Serena e Filippo però saranno coinvolti. Damiano invece ha ormai deciso di lasciare la polizia per passare alla vigilanza privata. Il problema sarà dirlo a Manuel, che sin da bambino ha mitizzato il padre proprio in riferimento alla sua figura di poliziotto irreprensibile, coraggioso, che non si arrende mai. E nutre in lui tutte le sue aspettative non solo di figlio, ma anche le speranze per la vittoria dei giusti e la salvezza del mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
