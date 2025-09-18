Un Posto al Sole anticipazioni 19 settembre | Alice lascia Napoli Niko chiede aiuto a Raffaele

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 19 settembre Alice deciderà di andarsene da Napoli, mentre Vinicio sarà indeciso se seguirla o rimanere al fianco di Gennaro. Ora che i due fratelli sembrano andare d'accordo come mai prima, il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

