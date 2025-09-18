Un Picasso sconosciuto all’asta a Parigi | è un ritratto di Dora Maar

Parigi, 18 settembre 2025 – Il suo valore è stimato intorno agli otto milioni di euro e andrà all’asta il prossimo 24 ottobre all’Hotel Drouot di Parigi, dove oggi è stato presentato. Si chiama ‘Busto di donna con cappello a fiori’ ed è un capolavoro di Pablo Picasso, ritrovato di recente. Un colorato dipinto a olio che ritrae l’artista Dora Maar, per anni compagna e musa del pittore spagnolo. L’opera misura 80 per 60 centimetri, fu dipinto l'11 luglio 1943 e acquistato nell'agosto del 1944 dal nonno degli attuali proprietari, un grande collezionista francese. Questi ultimi, a loro volta, intendono venderlo nel quadro di una successione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

