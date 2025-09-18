Un piano diabolico è un film del 2023, che va in onda su TV8 il 18 settembre 2025 alle ore 13.35. La trama segue la storia di Assunta, la quale viene assunta dalla famiglia Collins per occuparsi della piccola Mariela. Ma la donna scopre che dietro la facciata perfetta, si nasconde un segreto oscuro. Un piano diabolico su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Un assassino tra di noi: è una storia vera? Spiegazione finale. La trama inizia con un’auto che entra in una zona appartata del Colorado di notte. Un uomo e una donna scendono dalla macchina e si disfano di un cadavere. Conosciamo poi un medico, che sta esaminando la domanda di una babysitter e seleziona Mariela Rordriguez, una giovane donna. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Un piano diabolico (2023) come finisce: spiegazione del finale