un nuovo mercatino solidale del riciclo e del riutilizzo a campo di marte

Arezzo, 18 settembre 2025 – Un nuovo mercatino solidale del riciclo e del riutilizzo nei giardini di Campo di Marte. Domenica 21 settembre è in programma la prima edizione di “Cuori in bancarella” con cinquantacinque espositori che, dalle 9.00 alle 19.00, allestiranno il loro banco con oggetti di seconda mano, libri, abiti, accessori e piccoli arredi per condividere una giornata dedicata al riuso creativo, al risparmio e alla solidarietà. L’evento è organizzato dalla onlus PB73 in collaborazione con il CSI - Centro Sportivo Italiano di Arezzo e diventerà un appuntamento ricorrente in ogni terza domenica del mese con l’obiettivo, di volta in volta, di coinvolgere anche artisti, associazioni e scuole del territorio con cui proporre anche occasioni di intrattenimento e di spettacolo per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
