Un nuovo dispositivo per acquisizione Ecg per la cardiologia dell’ospedale La Gruccia
Arezzo, 18 settembre 2025 – Un nuovo dispositivo per acquisizione wireless del segnale ECG è stato donato al reparto di Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi da parte dell’Associazione Amici del Cuore. Sarà impiegato nell’attività diagnostica cardiologica garantendo maggior praticità e rapidità nell’acquisizione dei dati. “Questo nuovo strumento, più moderno ed evoluto, consente di filtrare in maniera molto efficace il segnale elettrocardiografico del paziente - ha dichiarato il Dottor Giovanni Falsini, Direttore della U.O.C. Cardiologia -. Questo ci consente di effettuare gli esami in maniera ottimale e di migliorare così le capacità diagnostiche in campo cardiologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
