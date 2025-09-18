Un meteorite è caduto in Calabria a pochi metri dal proprietario di uno stabilimento balneare

Poco dopo la mezzanotte dell'11 settembre 2024 un meteorite è precipitato sul lungomare di Scalea, in provincia di Cosenza. Il sasso spaziale ha impattato sulla sabbia a pochi metri da proprietario di uno stabilimento balneare, che lo ha recuperato e consegnato agli scienziati per le analisi. I risultati sono stati appena presentati a un congresso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

New York, all'asta meteorite marziano di circa 25 kg, il più grande caduto sulla Terra, recuperato nel 2023 in Niger; base d'asta 1,8mln $

Caduto un meteorite di 4 miliardi di anni a Cosenza

meteorite 232 caduto calabriaUn meteorite &#232; caduto in Calabria, a pochi metri dal proprietario di uno stabilimento balneare - Poco dopo la mezzanotte dell'11 settembre 2024 un meteorite è precipitato sul lungomare di Scalea, in provincia di Cosenza ... Lo riporta fanpage.it

meteorite 232 caduto calabriaUn meteorite di quattro miliardi di anni &#232; caduto a Scalea, negli ultimi cinque secoli quelli trovati in Italia sono stati solo 47 - È successo qualche mese fa ma la notizia è stata data oggi al termine delle analisi fatte a Firenze. cosenzachannel.it scrive

