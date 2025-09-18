Un mare per tutti | il Nautico ci fa toccare un sogno
La barca fa parte dell’identikit tradizionale dei liguri. Possiamo vedere le imbarcazioni più esclusive ma anche trovare la soluzione per le nostre passioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Arriva "Ondamentale", due ore di meditazione in mezzo al mare. Tutti a bordo della motonave Tayfun
Vele per tutti: le persone con emofilia potranno vivere emozioni in mare aperto
Mare d’Arte Festival. Tutti a lezione da Mancuso
A-MARE TUTTI 2025: UN MARE DI INCLUSIONE Qualche settimana fa avevamo annunciato l’iniziativa “A-Mare Tutti”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali per favorire l’inclusione e il benessere estivo delle persone con disabilità e giunta alla terz - facebook.com Vai su Facebook
