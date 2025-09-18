Un laboratorio di bellezza per le donne in cura da tumori

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede di Alao (Associazione lodigiana Amici di Oncologia) di via Cavour, uno speciale laboratorio di bellezza dedicato alle donne in terapia oncologica promosso da " La forza e il sorriso Onlus ". Il progetto gratuito è patrocinato da Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche (parte di Federchimica) ed è dedicato alla popolazione femminile colpita da tumore sul modello del programma internazionale " Look Good Feel Better ", originato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo. Attiva a Lodi dal 2011, l'iniziativa ha coinvolto, negli anni, più di 340 donne in oltre 70 incontri.

In questa notizia si parla di: laboratorio - bellezza

