Un grosino in Cile | Mattia Mosconi con l' Italia ai Mondiali Under 20
A poco più di un anno dal titolo europeo conquistato con l'Under 17, Mattia Mosconi andrà a caccia di un altro allora, ancora più prestigioso con la maglia dell'Italia.La convocazioneIl talento grosino, in forza all'Inter Under 23 in questa stagione, ma che ha già anche debuttato in amichevole. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: grosino - cile
Un grosino in Cile: Mattia Mosconi con l'Italia ai Mondiali Under 20; Italia U20, al Mondiale in Cile c’è anche il grosino Mosconi: la lista dei convocati di Nunziata; Inter, il grosino Mattia Mosconi diventa un calciatore professionista.
San Miniato, Mattia Mosconi nuovo coordinatore del circolo SEL - Di fatto nell’ultima riunione del Circolo è stata votata all’unanimità la candidatura del ... Scrive lanazione.it
Inter, Chivu si affida a un altro 2007 in Primavera: Mattia Mosconi - Dopo il debutto dal 1’ di Matteo Cocchi nell’esordio contro l'Empoli, a Cagliari è toccato anche al centravanti nerazzurro. Riporta tuttomercatoweb.com