Un gran bel segnale per il prosieguo di una stagione così particolare La visita in via Copparo di Simone Colombarini Vetroresina conferma il sostegno come sponsor

Bella sorpresa in via Copparo, dove ieri mattina Simone Colombarini ha varcato i cancelli del centro sportivo Gibì Fabbri che lo hanno visto al timone della società dal 2013 al 2021. L’incontro è avvenuto nell’ambito dell’iniziativa di collaborazione con gli sponsor per la stagione 2025-26. Vetroresina Spa ha confermato il proprio sostegno alla società biancazzurra, condividendone i valori e i progetti futuri. La visita è stata anche l’occasione per uno scambio di opinioni e per raccogliere consigli preziosi. Con questo incontro, il club biancazzurro ha compiuto un primo passo importante per costruire relazioni solide con sponsor e realtà che condividono e sostengono la visione del nuovo corso sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

