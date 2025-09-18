Per due giorni Seveso è stata “al centro del mondo”, ospitando momenti di riflessione sulle guerre che preoccupano e sui ruoli degli organismi internazionali, proposti dalla Diocesi di Milano, alla presenza dell’arcivescovo Mario Delpini. “Geopolitica e pace. Il dovere di immaginare il futuro”, il titolo del convegno che si è svolto nel Centro pastorale ambrosiano (ex seminario) promosso dal Vicariato per la Formazione permanente del Clero. Una due giorni intensa, rivolta in particolare ai sacerdoti più giovani (entro i primi 10 anni dall’ordinazione) ma aperta a tutti. Al tavolo dei relatori c’erano Lucio Caracciolo (fondatore della rivista Limes e docente di Studi strategici nel Dipartimento di Scienze politiche della Luiss) e Andrea Riccardi (storico, fondatore della Comunità Sant’Egidio e già ministro), impossibilitato a essere presente ma collegato da remoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un futuro senza guerre. L’appello di Delpini: "Noi, profeti di speranza"