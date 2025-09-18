Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo Città di Montevarchi
Arezzo, 18 settembre 2025 – . Inizia la storica collaborazione tra Aquila Montevarchi e Atletico Levane Leona Sabato 20 e domenica 21 settembre si terrà il 1° Torneo “Città di Montevarchi”, dedicato alla categoria “Primi Calci”, anni 2017 e 2018. Un evento sportivo che vedrà la partecipazione di 16 squadre per ciascuna annata, ma che rappresenta molto più di una semplice competizione perché sancisce la collaborazione tra due realtà storiche del calcio cittadino, l’Aquila Montevarchi 1902 e l’Atletico Levane Leona. L’evento è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, insieme all’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, da Lorenzo Damiano, organizzatore del torneo per l’Aquila Montevarchi, con il Responsabile tecnico del settore giovanile dell’Aquila, Roberto Burzi, dal Vicepresidente dell’Atletico Levane Leona Andrea Baldi, con i dirigenti Maurizio Basagni e Alfredo Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fine - settimana
Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'
Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”
Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film
Prima uscita stagionale della Cip-Ghizzani che questo fine settimana parteciperà alla 2° edizione del Trofeo Lavorenti #pallavoloigiglio #serieb2 #cipghizzani #trofeolavorenti - facebook.com Vai su Facebook
Sarà aperta al pubblico nei due fine settimana del 20-21 settembre e del 27-28 settembre - X Vai su X
Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo “Città di Montevarchi; Report Settore giovanile: i risultati del fine settimana; SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND.
Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo “Città di Montevarchi” - Arezzo, 18 settembre 2025 – Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo “Città di Montevarchi”. Segnala lanazione.it
Report Settore giovanile: i risultati del fine settimana - AREZZO – Esordio amaro per l’Under 17 amaranto, sconfitta con un netto 5- Si legge su calciotoscano.it