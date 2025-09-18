Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo Città di Montevarchi

Arezzo, 18 settembre 2025 – . Inizia la storica collaborazione tra Aquila Montevarchi e Atletico Levane Leona Sabato 20 e domenica 21 settembre si terrà il 1° Torneo “Città di Montevarchi”, dedicato alla categoria “Primi Calci”, anni 2017 e 2018. Un evento sportivo che vedrà la partecipazione di 16 squadre per ciascuna annata, ma che rappresenta molto più di una semplice competizione perché sancisce la collaborazione tra due realtà storiche del calcio cittadino, l’Aquila Montevarchi 1902 e l’Atletico Levane Leona. L’evento è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, insieme all’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, da Lorenzo Damiano, organizzatore del torneo per l’Aquila Montevarchi, con il Responsabile tecnico del settore giovanile dell’Aquila, Roberto Burzi, dal Vicepresidente dell’Atletico Levane Leona Andrea Baldi, con i dirigenti Maurizio Basagni e Alfredo Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it