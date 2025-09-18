Un festival per la bottarga l’oro del Sinis

Dal 19 al 21 settembre 2025 Cabras ospita la quarta edizione del Festival della Bottarga, evoluzione della sagra che per quasi vent’anni ha celebrato l’“oro del Sinis”. La bottarga di muggine rimane il filo conduttore, ma la manifestazione si è allargata a un programma diffuso che unisce cucina, artigianato, cultura e turismo. Gli spazi interessati sono diversi: il centro storico, la Peschiera Mar’e Pontis e Piazza Stagno. Qui si alternano laboratori del gusto, mostre, showcooking e presentazioni di libri, affiancati da mercati di produttori locali e attività per famiglie. Non mancano le dimostrazioni delle tecniche di lavorazione tradizionali della bottarga e percorsi dedicati ad altre specialità del Sinis, dalla vernaccia al riso, dall’olio extravergine alle colture ortofrutticole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

