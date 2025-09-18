Un festival della lingua inglese nel cuore di Arezzo

Arezzonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un festival della lingua inglese apre il nuovo anno dell’Accademia Britannica - IH Arezzo. L’avvio delle attività della storica scuola cittadina sarà, come tradizione, anticipato sabato 20 settembre da una giornata di festa con tante iniziative a partecipazione gratuita per tutte le età tra test. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - lingua

Festival di Sanremo, Al Bano senza peli sulla lingua: ''Se non mi vogliono non mi interessa''

Un “festival della lingua inglese” con l’Accademia Britannica - IH Arezzo

Un “festival della lingua inglese” nel cuore di Arezzo; Ferrara per tre giorni cuore dell’UE con l’European Projects Festival 2025; Arte, lingua e comunità, a Gorizia sbarca il festival teatrale interamente in lingua inglese.

festival lingua inglese cuoreUn “festival della lingua inglese” con l’Accademia Britannica - IH Arezzo - L’avvio dell’anno della scuola cittadina sarà anticipato sabato 20 settembre da una giornata di eventi per ogni età ... Lo riporta msn.com

Una festa della lingua inglese nel cuore di Arezzo - Letture, dialoghi, premiazioni e l'immancabile tè e biscotti: tutto questo sarà proposto sabato 30 ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Lingua Inglese Cuore