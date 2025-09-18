Un fenomeno criminale che non ha ancora una risposta certa | boom di carte di identità manomesse
Come nelle Marche anche in Umbria negli ultimi mesi c'è stato un aumento esponenziale di carte di identità manomesse con il microcip estratto con un piccolo taglio sulla card. Non è ancora chiaro il motivo di questa asportazione: tra le ipotesi una clonazione del documento da vendere al mercato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La mia vicinanza a Giulio Federici e ai suoi familiari, titolari di un’importante azienda del territorio che dà lavoro a molte persone, per il grave furto subito. La #Lega è da sempre impegnata per contrastare questo fenomeno criminale, continuando a portare ava - facebook.com Vai su Facebook
Un fenomeno criminale che non ha ancora una risposta certa: boom di carte di identità manomesse; Scende l’età della responsabilità penale in Svezia: preoccupano le baby gang; Rete trafficanti, Lombardo: grave fenomeno criminale.
Presentato a Roma il report sulla contraffazione - Presentata a Roma, presso la Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, la seconda edizione del report “La contraffazione - Scrive poliziadistato.it
Fenomeno Overtourism, la risposta di Airbnb