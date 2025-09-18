Un detenuto si rifiuta di stare nella stessa sezione con Filippo Turetta e lo aggredisce nel carcere di Verona
Filippo Turetta, condannato in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, è stato aggredito da un altro detenuto a Verona. Cosa è accaduto. L’aggressione è avvenuta ad agosto nella quarta sezione del carcere di Montorio, dove il giovane è stato trasferito dopo aver trascorso un periodo nella sezione protetta. L’altro detenuto sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. (Ansa Foto) – notizie.com Filippo Turetta è recluso nel carcere veronese di Montorio dopo la condanna in primo grado della Corte d’Assise di Venezia per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Notizie.com
