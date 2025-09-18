di Paolo Galliani Freddi, algidi, spesso impietosi. Ma anche loquaci e versatili. Perché i numeri fotografano la realtà. E quelli presentati per salutare come si deve l’avvio del Salone Internazionale di Genova sono più che illuminanti. Un dato su tutti: la Nautica italiana non smette di crescere. Certo, a ritmi meno sostenuti rispetto al recente passato: il trend appare in effetti meno scoppiettante di quello degli ultimi tre-quattro che avevano fatto registrare tassi espansivi sempre a doppia cifra. Ma si tratta di una sorta di ’normalizzazione’ fisiologica e congiunturale dopo un periodo di sviluppo irripetibile e per certi versi insostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un comparto a due velocità. La fiducia?. Sta nella qualità