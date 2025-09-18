Un canestro per te | a Latina il ricordo di Francesco Mansutti
“Un canestro per te”: è in programma nel fine settimana nella sede della Smg Latina il torneo a squadre Under 15 in ricordo di Francesco Mansutti, giunto alla terza edizione.Un’iniziativa nata in memoria del giovane tragicamente scomparso nel marzo 2023 in un drammatico incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
