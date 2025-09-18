Bergamo – Chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo invidiato un robot per il suo lavoro nei vigneti? Frasky, l’ultima creazione dell’ Istituto italiano di tecnologia, sembra quasi un rover lunare: quattro ruote, un braccio robotico e una passione smodata per l’uva. Sviluppato in collaborazione con il Joint Lab (il laboratorio congiunto tra Iit e Sistema Bergamo, costituito da Consorzio Intellimech, Confindustria Bergamo, l’Università di Bergamo e il Kilometro Rosso Innovation District), questo gioiellino tecnologico non si limita a passeggiare tra i filari come un turista domenicale. Frasky è un professionista: mappa il territorio con la sua telecamera integrata, riconosce i grappoli uno per uno e li tratta con la delicatezza di un enologo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un braccio meccanico e la delicatezza di un sommelier: tra le vigne lombarde arriva il robot Frasky