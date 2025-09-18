Un Borgo di Libri 2025 inaugura a Casertavecchia le Odissee | viaggio tra memoria e presente
Tempo di lettura: 2 minuti La rassegna Un Borgo di Libri prenderà il via il 25 settembre nella chiesa dell’Annunziata di Casertavecchia alle 19, inaugurando un percorso che si svolgerà tra settembre e ottobre. Il filo conduttore, indicato come «Odissee», esplorerà le molte declinazioni del ritorno, della ricerca e della perdita di casa: “Il tema di quest’anno è impegnativo perché come Ulisse tutti vorremmo tornare a casa, ma Nessuno ce lo può garantire”, ha spiegato il direttore Luigi Ferraiuolo, richiamando il valore della conoscenza come arte del viaggio. La manifestazione si propone come un’occasione di confronto culturale e di riappropriazione di spazi storici, chiamando il pubblico a seguire un itinerario di storie e voci che intrecciano memoria, impegno e invenzione artistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
