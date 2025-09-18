Nelle scuole della Lucchesia ritorna " Acque tour ", per far scoprire agli studenti il valore dell’acqua. Un progetto di educazione ambientale promosso da Acque in collaborazione con l’associazione La Tartaruga, giunto all’edizione numero 24. Dal prossimo ottobre fino a giugno 2026, saranno messi a disposizione delle scuole del territorio 475 interventi gratuiti, con attività calibrate su ogni fascia di età: laboratori e lezioni in classe, esperienze creative e sensoriali, visite guidate agli impianti e gite alla scoperta di acquedotti, sorgenti e fontane. La centrale idrica del Pollino, a Porcari, con la possibilità unica di vedere una vasca di depurazione per il recupero dell’acqua di lavaggio dei filtri; quella di Paganico, a Capannori, arricchita da un piccolo museo e ancora, la centrale Vincenti, ad Altopascio, dove si osserva il processo di potabilizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un bene da non sprecare. Gite, escursioni e incontri. Torna "Acqua tour"