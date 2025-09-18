Un autunno di eventi e novità al MOG Mercato Orientale Genova

Dopo la pausa estiva, durante la quale è arrivato il prezioso riconoscimento della struttura con il marchio di Genova Bartender Gourmet, il MOG Mercato Orientale Genova riparte con un programma ricco di eventi e novità che mette al centro il gusto, la socialità e la cultura.Si parte sabato 20. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Merano e dintorni in autunno è un'esplosione di colori e sapori: tutti gli eventi da non perdere - In questo articolo ci immergeremo nel cuore della rinomata città termale dell'Alto Adige e dei suoi incantevoli dintorni, per vivere un autunno dorato all'insegna di panorami spettacolari, esperienze ...

L'autunno è il momento degli eventi gastronomici più belli d'Italia, da Ein Prosit a Buonissima, ecco dove andare - Ein Prosit, Buonissima, la Fiera del Tartufo d'Alba e poi su, fino in Svizzera, per gustare i sapori del Ticino.