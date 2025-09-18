Un arsenale pronto a esplodere Il fuochista stamani dal gip

Dopo una lunga giornata di pesatura i carabinieri del nucleo artificieri e antisabotaggio del comando di Genova hanno sequetsrato ben 70 chilogrammi di polvere pirica. Materiale esplodente che il proprietario dell’abitazione della frazione di Casano nel Comune di Luni ha giustificato come elemento necessario per la fabbricazione artigianale, e abusivo, di fuochi di artificio. Il quarantenne Alessandro Puri è stato arrestato dai militari della stazione di Luni diretti dal maresciallo Giorgio Romanelli dopo la perquisizione domiciliare coordinata dal maggiore Marco Da San Martino della compagnia di Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

