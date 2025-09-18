Un altro incendio alla ex Zucchi L’ultimatum alla proprietà | | Mettete in sicurezza l’area
Ancora fiamme nell’area della ex Zucchi e la sindaca prende posizione. Martedì pomeriggio, un rogo ha avvolto un capannone lungo via Zucchi, alimentato da rifiuti abbandonati che hanno preso fuoco. Una lunga colonna di fumo ha richiamato l’attenzione dei residenti, mentre i vigili del fuoco intervenivano tempestivamente per domare le fiamme. "È l’ennesimo episodio di questa estate – commenta la sindaca Rosella Giola – e siamo ormai al quinto incendio nella stessa area. Ci sono persone poco raccomandabili che frequentano il sito: è una situazione inaccettabile". La prima cittadina non nasconde la sua frustrazione: "Abbiamo già inoltrato diverse istanze ai proprietari perché mettano in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
