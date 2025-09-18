Un altro attentato esplosivo a Latina bomba in viale Nervi A fuoco anche due veicoli

Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina. Una bomba è stata fatta esplodere nell’androne di una delle scale del condominio di viale Pierluigi Nervi, lo stesso che nella giornata di ieri era stato presidiato e sottosto a un controllo straordinario da parte dei carabinieri.Nella stessa zona. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

