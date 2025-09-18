Un altro attentato esplosivo a Latina bomba in viale Nervi A fuoco anche due auto
Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina. Una bomba è stata fatta esplodere nell’androne di una delle scale del condominio di viale Pierluigi Nervi, lo stesso che nella giornata di ieri era stato presidiato e sottosto a un controllo straordinario da parte dei carabinieri.Nella stessa zona. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Un altro attentato esplosivo a Latina, bomba in viale Nervi. A fuoco anche due auto; Nuovo attentato nella notte, in viale Nervi bomba in un condominio e due auto a fuoco; Esplosioni a Latina, guerra tra clan per il controllo dello spaccio.
Un altro attentato sconvolge Latina: bomba devasta condominio e auto bruciate in viale Nervi - Non si ferma lo scontro tra fazioni criminali a Latina, che da due settimane si combattono a colpi di attentati ... Secondo latinapress.it
Nuovo attentato esplosivo nella notte, bomba danneggia la recinzione di una villetta - Un ordigno molto potente piazzato davanti a un'abitazione in una traversa di via Torre la Felce: il boato sentito in tutta la città. Si legge su latinaoggi.eu