Umbria scontro sui conti regionali | la maggioranza accusa l' opposizione di raccontare favole

Perugiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica umbra torna a scontrarsi sui conti pubblici. I gruppi di maggioranza in Regione Umbria – Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Ud-Pp – hanno diffuso una nota dura e circostanziata per controbattere le recenti critiche mosse dall’opposizione di destra in merito alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: umbria - scontro

Osservatorio sulla disabilità, la nomina di Tagliaferri accende lo scontro politico in Umbria

Umbria, scontro sui conti regionali: la maggioranza accusa l'opposizione di raccontare favole; Regione, scontro sui conti nell'ultimo consiglio prima della pausa estiva; Mozione di censura contro l’assessore Bori: scontro in Regione Umbria.

umbria scontro conti regionaliMaggioranza, sui conti della Regione 'favole da destra' - "La destra continua a raccontare favole sui conti della Regione Umbria e insiste nel rifilare una serie di menzogne ai cittadini". Segnala msn.com

Scontro sui conti pubblici. La voce delle associazioni : "No ai tagli dei servizi" - Le organizzazioni imprenditoriali dell’Umbria hanno incontrato Proietti e Bori "Prima cosa da fare: migliorare la manovra. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Umbria Scontro Conti Regionali