Umbria scontro sui conti regionali | la maggioranza accusa l' opposizione di raccontare favole
La politica umbra torna a scontrarsi sui conti pubblici. I gruppi di maggioranza in Regione Umbria – Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Ud-Pp – hanno diffuso una nota dura e circostanziata per controbattere le recenti critiche mosse dall’opposizione di destra in merito alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - scontro
Osservatorio sulla disabilità, la nomina di Tagliaferri accende lo scontro politico in Umbria
Umbria, scontro sui conti regionali: la maggioranza accusa l'opposizione di "raccontare favole" https://ift.tt/9Yqz8pR https://ift.tt/zGr9mFy - X Vai su X
Scontro tra auto e trattore, due feriti Provincia - L’impatto al confine tra Umbria e Lazio – Intervento dei vigili del fuoco di Terni e Civita Castellana, uno dei feriti trasportato in elicottero ARTICOLO: https://www.tusciaweb.eu/2025/09/scontro-auto-trattore-due-ferit - facebook.com Vai su Facebook
Umbria, scontro sui conti regionali: la maggioranza accusa l'opposizione di raccontare favole; Regione, scontro sui conti nell'ultimo consiglio prima della pausa estiva; Mozione di censura contro l’assessore Bori: scontro in Regione Umbria.
Maggioranza, sui conti della Regione 'favole da destra' - "La destra continua a raccontare favole sui conti della Regione Umbria e insiste nel rifilare una serie di menzogne ai cittadini". Segnala msn.com
Scontro sui conti pubblici. La voce delle associazioni : "No ai tagli dei servizi" - Le organizzazioni imprenditoriali dell’Umbria hanno incontrato Proietti e Bori "Prima cosa da fare: migliorare la manovra. lanazione.it scrive