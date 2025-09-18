Ulturale, dal Quadrilatero alla crisi. Le cravatte dei vip vanno all’asta.

La storica azienda di cravatte Ulturale va all’asta, in vendita al miglior offerente, ultimo atto di un percorso di composizione negoziata della crisi gestito dal Tribunale di Milano. Sartoria napoletana e base a Milano, in via Boccaccio dove ha sede la società che nel 2022 aveva piazzato una bandierina nel Quadrilatero della moda aprendo una boutique in un palazzo ottocentesco in via Borgospesso 23. Per omaggiare la città aveva lanciato anche una linea di cravatte di lusso ispirate al Duomo, in aggiunta al suo prodotto di punta: la cravatta “Tiè“, una sette pieghe con all’interno un cornetto in corallo mediterraneo portafortuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

