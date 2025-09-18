ULTRA REF 2025 | Romaeuropa Festival e il futuro

Per i suoi quarant’anni, il Romaeuropa Festival rilancia con forza il suo percorso di innovazione, creatività e sperimentazione attraverso ULTRA REF, un festival nel festival che trasforma il Mattatoio di Roma in un crocevia di linguaggi artistici, estetiche e nuove esperienze immersive. Grazie alla collaborazione con Roma Capitale e con l’Azienda Speciale Palaexpo, La Pelanda torna ad essere il cuore pulsante del festival, laboratorio delle sezioni più innovative, ibride e trasversali del programma. Azienda Speciale Palaexpo è orgogliosa di rinnovare e rafforzare la collaborazione con Romaeuropa Festival attraverso ULTRA REF, un progetto che valorizza appieno la vocazione del Mattatoio come polo della creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Funweek.it

ULTRA Club 26 settembre / Maria Arnal+ Sara Persico + Érotiq Live / Valerie Tameu + Jess Tucker Re:Humanism Art Prize Romaeuropa Digital Prize Mattatoio Roma

