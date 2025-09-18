ultimo appuntamento stasera di jazz and wine a casa bruschi

Arezzo, 18 settembre 2025 – Ultimo appuntamento stasera di Jazz and Wine, la rassegna musicale ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell'Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. Per l'ultimo concerto ad accompagnare l'esibizione dei musicisti è prevista la degustazione di vini del territorio a cura dell'Ais Toscana delegazione di Arezzo, Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo. Il concerto, sempre sulle terrazze della Casa Museo, avrà protagonista le sonorità latine e il terzetto Argo formato da Francesco Giustini: tromba e flicorno, Fabio Roveri: chitarra classica e Santiago Fernandez: pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

