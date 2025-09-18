Ultimo appuntamento con le ' Merende d' artista' in programma l' omaggio alla scrittura d' oltre confine

Domenica 21 settembre si chiude la sesta edizione della rassegna "Merenda d'artista" con un ultimo appuntamento immerso in un'atmosfera bucolica.Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17,00, si svolgerà l'evento intitolato "Oltre i confini", per l'occasione saranno letti racconti ambientati in città. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

