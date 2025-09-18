Ultimissime Inter LIVE | vittoria all’esordio in Champions contro l’Ajax le parole di Chivu
Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 16 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 15 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE. Conferenza stampa Chivu post Ajax Inter: «Serviva una risposta. Abbiamo dimostrato maturità, ora bisogna fare questo». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - inter
Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri battono il River Plate e volano agli ottavi
Ultimissime Inter LIVE: si allontanano Mosquera e Hojlund, Pio Esposito rimane al 100%!
Ultimissime Inter LIVE: colpo in arrivo per i nerazzurri, le parole dell’agente di Pio Esposito
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Ajax-#Inter - X Vai su X
Stasera LAZIO-INTER Ultimissime, Probabili Formazioni, Rassegna Stampa #BUONGIORLAZIO S.S. Lazio (4-2-3-1):94 Provedel; 77 Marusic (29 Lazzari), 4 Patric (2 Gigot), 34 Gila, 30 Nuno Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 9 Pedro (7 - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Verso Barcellona-Inter, aggiornamenti LIVE: Thuram sempre più titolare; Chivu: Contento della vittoria. Pronti per l'esordio in campionato.
LIVE Ajax-Inter 0-2, Champions League calcio in DIRETTA: Thuram regala a Chivu la prima vittoria europea! - 55 Il prossimo impegno dell'Inter sarà contro il Sassuolo di Fabio Grosso, domenica 21 settembre alle 20. Secondo oasport.it
Inter, il successo in Champions riabilita Thuram e Sommer ma non assolve Chivu: le accuse all'allenatore - L'Inter batte l'Ajax in Champions grazie alla doppietta di Thuram e anche alla super parata di Sommer. Da sport.virgilio.it