Ultimissime Inter LIVE | le parole di alcuni protagonisti della sfida di ieri contro l’Ajax | gli aggiornamenti su Lookman

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 16 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 15 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE. Lookman, colloquio con Juric terminato! Il centravanti nigeriano torna al campo d’allenamento oggi stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live le parole di alcuni protagonisti della sfida di ieri contro l8217ajax gli aggiornamenti su lookman

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le parole di alcuni protagonisti della sfida di ieri contro l’Ajax: gli aggiornamenti su Lookman

In questa notizia si parla di: ultimissime - inter

Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri battono il River Plate e volano agli ottavi

Ultimissime Inter LIVE: si allontanano Mosquera e Hojlund, Pio Esposito rimane al 100%!

Ultimissime Inter LIVE: colpo in arrivo per i nerazzurri, le parole dell’agente di Pio Esposito

Caso Lookman: le parole di Juric sull'attaccante nigeriano; Inter-Milan, l'avvicinamento LIVE! Inzaghi rivoluziona la squadra, pioggia in arrivo; L'Inter pensa alle uscite dopo le parole di Ausilio: chi sono i giocatori destinati ad andare via da Milano.

ultimissime inter live paroleConferenza stampa Tudor pre Juve Inter: «Conceicao gioca? E’ 50 e 50. Sono positivo per domani. Bremer può alzare il suo livello» - Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la convincente vittoria contro il Genoa, l ... Come scrive calcionews24.com

ultimissime inter live paroleAjax, Heitinga: “Faremo di tutto per non far vincere l’Inter. Ho visto le loro gare…” - Ad aprire le danze sarà la squadra di casa, con la conferenza stampa di John Heitinga. Si legge su fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Parole