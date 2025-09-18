Ultimi giri d’estate Cà Vendalis a Cinto Euganeo

Padovaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

? Ultimi giri d’estate – Sabato 20 settembre?Cà Vendalis – Colli Euganei? Vinyl Vibes “Donna Summer: disco, ritmo e pura energia per farvi muovere e ballare!”Un’apericena che diventa festa: si brinda, si mangia, si balla!??? 3 calici da degustazione a 10 euro?? Taglieri salumi & formaggi?. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimi - giri

Il team radio furioso di Leclerc negli ultimi giri a Spa, non può trattenersi: “Lasciami in pace”

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Giri D8217estate C224