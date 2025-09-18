Uk la denuncia di Albanese al concerto Together for Palestine a Wembley contro genocidio a Gaza | Nostri governi chiudono gli occhi - VIDEO

Sul palco si sono alternati oltre 70 artisti, tra star della musica, attori di fama internazionale e attivisti, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a organizzazioni vicine alla causa palestinese, contro il genocidio in corso È stato definito il più grande evento di beneficenza n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uk, la denuncia di Albanese al concerto “Together for Palestine” a Wembley contro genocidio a Gaza: “Nostri governi chiudono gli occhi” - VIDEO

