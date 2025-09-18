Uisp la stagione nel vivo Calcio piscine e benessere

Un prologo di grande successo, anche oltre le aspettative, quello di Uisp Day domenica 14 settembre a Carpi: un’occasione per presentare le tantissime attività e occasioni che Uisp Modena propone sul territorio provinciale coi suoi sport ma anche coi suoi tanti progetti di inclusività, di abbattimento di barriere psicologiche e architettoniche. Oltre 6mile persone, da bambini ad anziani, hanno presenziato in Piazza Martiri al metaforico fischio d’inizio di una stagione sportiva di sport per tutti che ora entra nel vivo con oltre 10 discipline sportive tra pallavolo, tennis, ciclismo, atletica leggera e podismo, danza, discipline orientali, pattinaggio, ginnastica, calcio, biliardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

