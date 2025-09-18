Uisp la stagione nel vivo Calcio piscine e benessere

Un prologo di grande successo, anche oltre le aspettative, quello di Uisp Day domenica 14 settembre a Carpi: un’occasione per presentare le tantissime attività e occasioni che Uisp Modena propone sul territorio provinciale coi suoi sport ma anche coi suoi tanti progetti di inclusività, di abbattimento di barriere psicologiche e architettoniche. Oltre 6mile persone, da bambini ad anziani, hanno presenziato in Piazza Martiri al metaforico fischio d’inizio di una stagione sportiva di sport per tutti che ora entra nel vivo con oltre 10 discipline sportive tra pallavolo, tennis, ciclismo, atletica leggera e podismo, danza, discipline orientali, pattinaggio, ginnastica, calcio, biliardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Uisp, la stagione nel vivo. Calcio, piscine e benessere

In questa notizia si parla di: uisp - stagione

SportPoint @UispNazionale riparte! L’appuntamento gratuito on line di consulenze e aggiornamento con i webinar di Sport Point Uisp, in programma per martedì 23 settembre dalle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom, aprirà la stagione sportiva 2025-2026 con i - X Vai su X

Una nuova stagione, un nuovo organigramma, una grande festa del Nuoto! Dopo i grandi successi di numeri, di partecipazione e i risultati riportati dai campionati nazionali il Nuoto UISP Piemonte si prepara per la nuova stagione, con la grande festa di pr - facebook.com Vai su Facebook

CALCIO A 5 OVER 30: L’AS FAI PURE LA TUA VITA FA DOPPIETTA E CONQUISTA CAMPIONATO E COPPA UISP; Cagliari - Calcio d’Estate UISP: Sinnai e Gonnosfanadiga; Torna il 'Memorial Cardinelli': due giorni di appuntamenti sportivi.

Ottimo risultato della Uisp di calcio che vede tre nuove squadre ai nastri di partenza della nuova stagione - Un grande risultato per il calcio Uisp che guadagna tre squadre e si appresta a iniziare la stagione 2025- msn.com scrive

Mauro Bravo, presidente della Lega calcio Uisp della Spezia e della Valdimagra. Calcio a 11, in lizza trentuno squadre in due gironi: "Un numero di partecipanti oltre ogni ... - "Finalmente si riparte e lo facciamo davvero con tutte le nostre forze". Da sport.quotidiano.net