Ufficiale operazione e lesione muscolare | saltano il derby

Comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore. È arrivata l’operazione: la situazione Il weekend di Serie A si avvicina ad ampie falcate con le big pronte a scendere in campo per perseguire i rispettivi obiettivi. (LaPresse) – Calciomercato.it C’è grande attesa in particolare per il derby tra Roma e Lazio che si disputerà domenica alle 12.30. Un lunch match da non fallire per entrambe dopo le rispettive sconfitte contro Torino e Sassuolo dell’ultimo fine settimana. Non arrivano buone notizie soprattutto per Maurizio Sarri dall’infermeria a causa di una serie di infortuni importanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ufficiale, operazione e lesione muscolare: saltano il derby

In questa notizia si parla di: ufficiale - lesione

Infortunio Savona, ufficiale: lesione di alto grado alla caviglia sinistra! Il comunicato della Juventus sulle condizioni del difensore

Infortunio Gil Puche, grattacapo per Brambilla! L’allenatore della Juventus Next Gen perde il difensore: c’è lesione, il comunicato ufficiale!

Juve, lesione UFFICIALE: salta all’improvviso la cessione

LESIONE UFFICIALE DUE MESI DI STOP: MIRAGGIO JUVE - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio #Dybala, c'è lesione: i tempi di recupero per l'attaccante della #Roma - X Vai su X

Lukaku, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quanto tempo resterà fuori; Infortunio Lukaku: lesione muscolare di alto grado; Napoli, l'esito della visita chirurgica in Belgio.

Sollievo Wesley, non ci sono lesioni. Ma per domenica è pronto Rensch - Buone notizie per Wesley: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solo ... marione.net scrive

Torino, UFFICIALE: lesione muscolare per Ljajic - Il Torino, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Adem Ljajic: "La risonanza magnetica effettuata ad Adem Ljajic, dopo l’infortunio ... Come scrive calciomercato.com