UEFA e Atletico Madrid per indagare su Diego Simeone e il personale coinvolto in Anfield Scaleds
2025-09-18 19:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Atletico Madrid ha confermato che indagheranno sulle brutte scene che hanno messo in ombra la loro sconfitta per 3-2 in Champions League ad Anfield, dove un membro dello staff del club è stato catturato dalla telecamera che sembrava sputare verso i sostenitori. L’incidente è avvenuto alla fine della partita, poco dopo l’obiettivo decisivo di Virgil Van Dijk. Il boss dell’Atletico Diego Simeone è stato espulso dopo uno scontro riscaldato con un ventilatore vicino al riparo dei visitatori, scatenando uno scontro di massa da parte della linea di touch. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: uefa - atletico
