Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva, ma i friulani sono in un ottimo momento e ancora imbattuti. Udinese vs Milan si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 20.45 presso la BluEnergyArena. UDINESE VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo per i sette punti conquistati nelle prime tre punti, frutto del pareggio casalingo contro il Verona all’esordio e delle due vittorie esterne contro Inter e Pisa. La squadra di Runjiac vuole cavalcare questo momento positivo e provare a sgambettare anche il Diavolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Milan, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla