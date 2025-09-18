Udinese-Milan Giménez o Nkunku vicino a Pulisic? La sensazione

18 set 2025

Santiago Giménez potrebbe lasciare il posto da titolare a Christopher Nkunku in occasione di Udinese-Milan di sabato al 'Bluenergy Stadium'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Udinese-Milan, Giménez o Nkunku vicino a Pulisic? La sensazione

udinese milan gim233nez nkunkuIl QS sul Milan: "Gimenez rischia. Per Udine pronti Pulisic e Nkunku" - Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Gimenez rischia. Riporta milannews.it

udinese milan gim233nez nkunkuGozzini: "Udine può segnare un nuovo inizio, con Nkunku-Pulisic coppia d’attacco fantasia" - Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su una possibile novità tattica per Udinese- Lo riporta milannews.it

