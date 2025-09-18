Udinese all' attacco | certezza Davis Bravo il gioiellino E Zaniolo lavora duro

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro il Milan, Runjaic riparte dall’inglese.  Nicolò è in ritardo: c’è tempo, ma deve mettersi al passo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese all'attacco: certezza Davis, Bravo il gioiellino. E Zaniolo lavora duro

