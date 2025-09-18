Ucraina Trump | Putin mi ha davvero deluso

“Vladimir Putin mi ha deluso, mi ha davvero deluso sull’ Ucraina “. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa con il premier britannico Keir Starmer a Chequers. “Sono molto onorato di dirvi che abbiamo risolto sette guerre, sette guerre, guerre che erano irrisolvibili, guerre che non potevano essere negoziate o risolte. Noi ci siamo riusciti. Quella che pensavo sarebbe stata la più facile era quella con Putin, grazie al mio rapporto con lui. Ma lui mi ha deluso. Mi ha davvero deluso”, ha affermato il presidente americano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

