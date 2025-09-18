Ucraina Trump | Ho fermato 7 guerre ma Putin mi ha deluso Starmer | pace a Gaza

Ilmessaggero.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vertice tra Starmer e Trump nella residenza di campagna dei Chequers. «Il legame con Londra è indistruttibile», dice il presidente Usa nella conferenza stampa congiunta. Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, Trump: «Ho fermato 7 guerre, ma Putin mi ha deluso. Starmer: pace a Gaza

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump

Altre due raffinerie russe colpite dai droni ucraini, Kommersant: carenza di benzina ormai evidente - Ue, il commissario alla Difesa convocherà colloqui sul muro di droni per proteggersi dalla Russia; Trump: “Risolto 6 guerre in 6 mesi”. Quali sono e quanto c’è di vero; Trump: Pensavo sarebbe stato più facile far finire la guerra in Ucraina.

ucraina trump ho fermatoTrump esorta i paesi della NATO smettere di comprare petrolio russo prima delle sanzioni statunitensi - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a sanzionare la Russia, ma solo se tutti gli alleati della NATO concordano di fermare completamente l’acquisto di petrolio d ... Segnala oltrelalinea.news

