Ucraina Putin rivela | Sono 700mila i soldati russi al fronte Trump a Starmer | Deluso dal Cremlino ma darò buone notizie

Putin, a Mosca, continua ad apparire in tuta mimetica e annuncia che settecentomila soldati russi sono schierati al fronte con l'Ucraina. E' la prima volta che parla di cifre. Chi si occupa di strategia militare non ritiene, questa frase, uan dimostrazione di forza, ma solo una sorta di "bluff", come a poker, per intimidire l'avversario e costringerlo a indietreggiare o, addirittura, ad accettare una pace alle condizioni del Cremlino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Putin rivela: “Sono 700mila i soldati russi al fronte”. Trump a Starmer: “Deluso dal Cremlino, ma darò buone notizie”

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

