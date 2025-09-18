Ucraina Putin | Oltre 700mila soldati russi al fronte Trump | Perde più gente di quella che uccide

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che oltre 700mila soldati delle forze armate di Mosca sono di stanza lungo la linea di contatto nella zona delle operazioni militari in Ucraina. “Ci sono oltre 700.000 persone sulla linea di contatto”, ha affermato il leader del Cremlino in un incontro con i leader delle fazioni dei partiti politici nella Duma di Stato. Intanto dal Regno Unito, dove si trova in visita, il presidente americano Donald Trump afferma: “Putin mi ha davvero deluso”. Trump: “Putin perde più gente di quella che uccide “. Vladimir Putin in Ucraina “perde più gente di quella che uccide”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Oltre 700mila soldati russi al fronte”. Trump: “Perde più gente di quella che uccide”

In questa notizia si parla di: ucraina - putin

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

+++ #Ucraina Nobel per la Pace #Matviichuk: «#Putin non si ferma con il tappeto rosso» +++ Ho intervistato @avalaina Ci consegna parole che spogliano l’ipocrisia e mettono in guardia per il futuro, non solo di #Ucraina e #Russia @nelloscavo @Avvenire_N - X Vai su X

#Ucraina , #Zelensky: serve una posizione chiara di #Trump. Incontrare #Putin in Alaska è stato un errore - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Mosca: «Oltre 700 mila soldati al fronte». Trump: «Putin mi ha deluso, siamo molto vicini a guerra mondiale perché lui non rispetta leadership Usa»; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Putin mi ha molto deluso”; Ucraina, Putin: “Oltre 700mila soldati russi schierati sul fronte”.

Putin: «Oltre 700mila soldati russi al fronte in Ucraina». Camporini: «Ottimistico che lo Zar non ci attaccherà mai», Anche Zelensky tra i (suoi) militari - 000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell'Ucraina invasa dalle truppe ... Da ilmessaggero.it

Putin, 'oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina' - 000" i militari russi dispiegati "sulla linea del fronte" nell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlin ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it