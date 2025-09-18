Ucraina Putin | 700mila soldati russi al fronte Trump lo accusa | Mi ha deluso ma non voglio la Terza guerra mondiale

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

+++ #Ucraina Nobel per la Pace #Matviichuk: «#Putin non si ferma con il tappeto rosso» +++ Ho intervistato @avalaina Ci consegna parole che spogliano l’ipocrisia e mettono in guardia per il futuro, non solo di #Ucraina e #Russia @nelloscavo @Avvenire_N - X Vai su X

#Ucraina , #Zelensky: serve una posizione chiara di #Trump. Incontrare #Putin in Alaska è stato un errore - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Putin: “Oltre 700mila soldati russi al fronte”. Trump: “Mi ha deluso” - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che oltre 700mila soldati delle forze armate di Mosca sono di stanza lungo la linea di contatto nella zona ... lapresse.it scrive

Putin: «Oltre 700mila soldati russi al fronte in Ucraina». Camporini: «Ottimistico che lo Zar non ci attaccherà mai», Anche Zelensky tra i (suoi) militari - 000» i militari russi dispiegati «sulla linea del fronte» nell'Ucraina invasa dalle truppe ... Lo riporta ilmessaggero.it